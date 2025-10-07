Укр Рус Eng

Под обрушенным зданием в Мадриде могут находиться четыре человека

Новости — Вторник, 7 октября 2025, 18:36 — Мария Емец

Под завалами обрушившегося здания в центре Мадрида могут находиться четыре человека.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Под руинами дома в историческом центре Мадрида могут находиться четыре человека – работники, привлеченные к модернизационным работам, которых коллеги не нашли после того, как произошел обвал.

Как сообщалось ранее, один человек госпитализирован с серьезными травмами.

Представитель правительства в Мадриде Франциско Мартин сообщил СМИ, что инцидент квалифицируют как несчастный случай на стройке, а точное количество работников, находившихся на объекте, все еще неизвестно. В здании проходили модернизационные работы.

Экспертные команды оценивают последствия обрушения для соседних зданий и стабилизируют фасад, чтобы начать разбор завалов.

На место прибыла президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда приостановил участие в мероприятии в Лондоне и срочно возвращается домой.

Летом в Испании горела Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании были повреждены крыши двух часовен, а также стены.

