Под обрушенным зданием в Мадриде могут находиться четыре человека

Под завалами обрушившегося здания в центре Мадрида могут находиться четыре человека.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Под руинами дома в историческом центре Мадрида могут находиться четыре человека – работники, привлеченные к модернизационным работам, которых коллеги не нашли после того, как произошел обвал.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 – Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Как сообщалось ранее, один человек госпитализирован с серьезными травмами.

Представитель правительства в Мадриде Франциско Мартин сообщил СМИ, что инцидент квалифицируют как несчастный случай на стройке, а точное количество работников, находившихся на объекте, все еще неизвестно. В здании проходили модернизационные работы.

Экспертные команды оценивают последствия обрушения для соседних зданий и стабилизируют фасад, чтобы начать разбор завалов.

На место прибыла президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда приостановил участие в мероприятии в Лондоне и срочно возвращается домой.

