Молдова хочет объявить в международный розыск депутатку-соратницу Шора

Власти Кишинева передали в Интерпол дело депутата и соратницы беглого олигарха Илана Шора Марины Таубер и просят о ее международном розыске.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии IPN сообщила пресс-секретарь Генеральной инспекции полиции Молдовы Диана Фетко.

По словам Фетко, дело Таубер во вторник передали в Интерпол, но подтверждение еще не поступило.

Марина Таубер, связанная с беглецом Иланом Шором, 30 сентября была приговорена к 7,5 годам лишения свободы, а также лишена права занимать государственные должности и осуществлять бухгалтерскую деятельность в политических партиях на пять лет.

Таубер обвиняли в том, что она позволила незаконное финансирование политической партии "Шор" организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.

Марина Таубер заявляет о своей невиновности, обвиняя, что дело имеет политическую подоплеку. В то же время ее адвокаты объявили, что будут обжаловать приговор.

Депутат, которая покинула Молдову в январе 2025 года, находится под санкциями Европейского Союза, США и Канады.