Чому польська молодь підтримала на виборах радикалів та противників України

Вибори президента Польщі у 2025 році показали декілька несподіваних змін у громадській думці. Одна з них – це висока частка молоді, що віддала голоси за крайніх правих кандидатів – зокрема, за переможця виборів Кароля Навроцького та лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, ідеологію якого ліві поляки вважають близькою до нацизму.

А ще ці політики відомі ініціативами щодо обмеження прав українців у Польщі.

Парадоксально, але два роки тому молодь схилялася до підтримки головного опонента цих політиків – "Громадянської коаліції" на чолі з Дональдом Туском.

Про те, чому так різко змінилися уподобання в Польщі, виданню New Eastern Europe (партнер "Європейської правди" в межах консорціому MOST) розповів соціолог Павел Марчевський, який є автором дослідження щодо уподобань польської молоді. Його відповіді і пояснення – в матеріалі За ультраправих, але не за їхні цінності: як та чому голосує молодь на виборах у Польщі. Далі – основні його тези.

Молодь стає дедалі свідомішою, а її вплив на політику, попри відносно невелику чисельність – зростає.

Молоді поляки розуміють: оскільки вони у меншості, то мають діяти активно, щоб їхній голос почули.

Ми чітко побачили це на останніх президентських виборах: явка молоді в обох турах перевищила 70%, і це навіть більше, ніж на парламентських виборах 2023 року (де також було зростання активності молоді. – ЄП).

Чому вони так прагнуть голосувати? Чи розглядають вони голосування як спосіб заявити про себе? А зважаючи на активну участь молоді у парламентських виборах 2023 року, важливо також, як вони сприймають те, що відбулося. Чи задоволена молодь політикою влади, чи, можливо, знову розчарувалася?

З'ясувалося, що молодь значною мірою пішла від тих, кого підтримала на попередніх виборах.

Сьогодні багато молодих людей зізнаються соціологам, що почуваються зрадженими. Вони вважають, що уряд відмовився від питань, які були для них найважливішими.

Коли молоді виборці побачили, що уряд, зокрема "Громадянська коаліція", не здатний забезпечити обіцяну "нову якість" – вони почали шукати альтернативу.

І, завдяки соцмережам, особливо TikTok, знайшли Славоміра Менцена з крайньоправої "Конфедерації".

Для них Менцен уособлює альтернативу мейнстриму політики.

У глибинних інтерв’ю вони казали нам, що сприймають його як "некорумпованого" – він не обіймав високих посад, не був заплямований політичними скандалами й не перебуває під контролем великої партії. Це відчуття новизни має величезне значення для молодих виборців.

Їхня мотивація часто дуже проста: вони не хочуть ні Туска, ні Качинського. Вони хочуть когось нового, бо відчувають, що "старі політики" байдужі до їхніх проблем.

Більш того, дослідження свідчить, що молодь готова голосувати за "нового" політика, навіть якщо вона не згодна з окремими пунктами його програми. Тобто, наразі молоді поляки підтримали Менцена не через те, що вони радикалізувалися, а через новизну. Ця динаміка існує вже давно і не зникне.

Якщо запитати прямо про війну, молоді люди кажуть, що їх це турбує.

Але їхній страх значно слабший, ніж у старших поколінь – і це, мабуть, природно. Для них війна – абстрактне поняття.

Якщо говорити з ними довше, вони визнають, що війна поруч із Польщею і що ми знаходимося на кордоні НАТО та ЄС. Але водночас вони усвідомлюють гарантії безпеки, які надає наше членство в цих організаціях, та бачать, що Росія не змогла просто захопити Україну. Це усвідомлення певною мірою їх заспокоює.

Натомість з міграцією ситуація зовсім інша.

Присутність українських мігрантів впливає на їхнє щоденне життя – у школах, на ринку праці, навіть у місцевих громадах. Це те, що вони відчувають безпосередньо.

