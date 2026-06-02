У Чехії чотирьох осіб звинуватили у торгівлі людьми на платформі еротичного контенту

Чеська поліція висунула звинувачення чотирьом особам та одній компанії, підозрюваним у торгівлі жінками за допомогою платформи еротичного контенту OnlyFans та інших соцмереж.

Про це повідомила пресслужба поліції, передає "Європейська правда".

Справа про торгівлю людьми зосереджена на групі, яка завербувала десятки жінок віком трохи старше 18 років. За даними поліції, зловмисники скористалися їхньою маргіналізацією або незрілістю, довірливістю й невіглаством.

За даними правоохоронців, після того, як обвинувачені завоювали довіру жінок, вони спонукали їх створювати еротичний контент та підписувати контракти на представництво їхніх інтересів у соціальних мережах, найчастіше на платформі OnlyFans.

"Жертви зазвичай не мали доступу до профілів, створених з їхніми персональними даними. Обвинувачені нібито використовували психологічний тиск, погрожували штрафами або відмовлялися від платежів, щоб поступово та всупереч волі жертв вимагати більш відвертого контенту", – заявила поліція.

Група отримала доведену фінансову вигоду на суму щонайменше 3,6 мільйона чеських крон (понад 172 тис. доларів).

Справу розслідує Регіональна державна прокуратура міста Усті-над-Лабем. У разі винесення остаточного вироку обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років. Одного з них взяли під варту, решта перебувають під слідством на волі. Під час здійснення кримінального провадження в групи було вилучено майно на загальну суму 9 мільйонів чеських крон (431 тис. доларів).

У лютому Прикордонна служба Польщі заарештувала вісім підозрюваних у справі про торгівлю людьми.

Того ж місяця німецька поліція провела спецоперацію за участі шістьох сотень співробітників на тлі підозри в торгівлі людьми.