Почему польская молодежь поддержала на выборах радикалов и противников Украины

Выборы президента Польши в 2025 году показали несколько неожиданных изменений в общественном мнении. Одно из них – высокая доля молодежи, отдавшей голоса за крайне правых кандидатов, в частности за победителя выборов Кароля Навроцкого и лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, идеологию которого левые поляки считают близкой к нацизму.

Кроме того, эти политики известны инициативами по ограничению прав украинцев в Польше.

Парадоксально, но два года назад молодежь склонялась к поддержке главного оппонента этих политиков – "Гражданской коалиции" во главе с Дональдом Туском.

О том, почему так резко изменились предпочтения в Польше, изданию New Eastern Europe (партнер "Европейской правды" в рамках консорциума MOST) рассказал социолог Павел Марчевский, который является автором исследования о предпочтениях польской молодежи. Его ответы и объяснения – в материале За ультраправых, но не за их ценности: как и почему голосует молодежь на выборах в Польше. Далее – основные его тезисы.

Молодежь становится все более сознательной, а ее влияние на политику, несмотря на относительно небольшую численность, растет.

Молодые поляки понимают: поскольку они в меньшинстве, то должны действовать активно, чтобы их голос был услышан.

Мы четко увидели это на последних президентских выборах: явка молодежи в обоих турах превысила 70%, и это даже больше, чем на парламентских выборах 2023 года (где также был рост активности молодежи. – ЕП).

Почему они так стремятся голосовать? Рассматривают ли они голосование как способ заявить о себе? А учитывая активное участие молодежи в парламентских выборах 2023 года, важно также, как они воспринимают то, что произошло. Довольна ли молодежь политикой власти или, возможно, снова разочаровалась?

Выяснилось, что молодежь в значительной степени отошла от тех, кого поддержала на предыдущих выборах.

Сегодня многие молодые люди признаются социологам, что чувствуют себя преданными. Они считают, что правительство отказалось от вопросов, которые были для них наиболее важными.

Когда молодые избиратели увидели, что правительство, в частности "Гражданская коалиция", не способно обеспечить обещанное "новое качество", они начали искать альтернативу.

И, благодаря соцсетям, особенно TikTok, нашли Славомира Менцена из крайне правой "Конфедерации".

Для них Менцен олицетворяет альтернативу мейнстриму политики.

В глубинных интервью они говорили нам, что воспринимают его как "некоррумпированного" – он не занимал высоких должностей, не был запятнан политическими скандалами и не находится под контролем крупной партии. Это ощущение новизны имеет огромное значение для молодых избирателей.

Их мотивация часто очень проста: они не хотят ни Туска, ни Качиньского. Они хотят кого-то нового, потому что чувствуют, что "старые политики" равнодушны к их проблемам.

Более того, исследование показывает, что молодежь готова голосовать за "нового" политика, даже если она не согласна с отдельными пунктами его программы. То есть, на данный момент молодые поляки поддержали Менцена не потому, что они радикализировались, а из-за новизны. Эта динамика существует уже давно и не исчезнет.

Если спросить прямо о войне, молодые люди говорят, что их это беспокоит.

Но их страх значительно слабее, чем у старших поколений – и это, пожалуй, естественно. Для них война – абстрактное понятие.

Если поговорить с ними подольше, они признают, что война рядом с Польшей и что мы находимся на границе НАТО и ЕС. Но в то же время они осознают гарантии безопасности, которые дает наше членство в этих организациях, и видят, что Россия не смогла просто захватить Украину. Это осознание в определенной степени их успокаивает.

Зато с миграцией ситуация совсем другая.

Присутствие украинских мигрантов влияет на их повседневную жизнь – в школах, на рынке труда, даже в местных общинах. Это то, что они чувствуют непосредственно.

