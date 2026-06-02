Сейм Литви ухвалив суперечливі зміни до закону про суспільного мовника

Литовський Сейм 2 червня підтримав суперечливі зміни до закону про суспільного мовника.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок Сейм підтримав суперечливі поправки до закону про діяльність суспільного мовника LRT 77 голосами "за". Опозиція вирішила не брати участі у голосуванні, проти проголосував лише один депутат від соціал-демократів.

Проєкт готувала робоча група на чолі зі спікером Сейму, після того туди вніс суттєві зміни комітет з питань культури.

Пропозицію окремих депутатів про перенесення голосування на інший день і ще одну додаткову перерву у засіданні не підтримали.

Спікер Сейму Оозас Олекас висловив оцінку, що робота над проєктом завершилась із задовільним результатом. "У нас є закон, який явно підтримала більшість. Використання бюджетних коштів на роботу LRT буде більш ефективним", – сказав він.

В опозиції продовжують критикувати ухвалені зміни. Так, представник лібералів Еугеніюс Гентвілас зазначив, що керівна партія так і не надала належних пояснень щодо змін в управлінні суспільним мовником і це виглядає як "помста".

Представник консерваторів Юргіс Разма назвав оновлену версію закону "небезпечною".

Суперечки довкола ініційованих керівними партіями змін тривали понад пів року і супроводжувалися масовими як для Литви акціями протесту громадян, стурбованих тим, що поправки послаблять незалежність суспільного мовника.

Так, 17 грудня на тлі інтенсивних дебатів довкола закону про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

Проте представники керівної коаліції наполягали, що не відмовляться від планів реформування суспільного мовника, попри протести.

