На місці обвалу будівлі в Мадриді виявили тіла чотирьох загиблих

Новини — Середа, 8 жовтня 2025, 07:10 — Ірина Кутєлєва

В іспанській столиці Мадриді на місці обвалу будівлі в історичному центрі, що стався у вівторок, виявили тіла чотирьох загиблих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Як зазначено, тіла загиблих виявили рятувальники рано вранці у середу.

Серед чотирьох загиблих троє чоловіків і одна жінка.

Виконроб будівельного майданчика, на якому щонайменше чотири місяці тривала реконструкція з метою зведення чотиризіркового готелю, повідомив, що на момент аварії на будівництві могли працювати від 30 до 40 осіб.

Нагадаємо, 7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.

Влітку в Іспанії горіла Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

