На месте обвала здания в Мадриде обнаружили тела четырех погибших

В испанской столице Мадриде на месте обвала здания в историческом центре, произошедшего во вторник, обнаружили тела четырех погибших.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Как указано, тела погибших обнаружили спасатели рано утром в среду.

Среди четырех погибших трое мужчин и одна женщина.

Прораб строительной площадки, на которой по меньшей мере четыре месяца продолжалась реконструкция с целью возведения четырехзвездочного отеля, сообщил, что на момент аварии на стройке могли работать от 30 до 40 человек.

Напомним, 7 октября в Мадриде частично обрушилось здание неподалеку от королевского театра.

Летом в Испании горела Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании получили повреждения крыши двух часовен, а также стены.