Президент Латвії відповів на заяви Меркель про причини агресії РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував висловлювання колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, що 2021 року Польща і країни Балтії завадили провести переговори з Росією, що вплинуло на подальший перебіг подій в Україні.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс за часів правління Меркель у Німеччині був міністром закордонних справ Латвії.

За його словами, за роки війни про це вже забули, але 2021 року висловлювали найрізноманітніші ідеї й було абсолютно зрозуміло, що Мінські угоди не працюють і Росія не збирається їх виконувати.

Загалом позиція Польщі та країн Балтії, які тоді ясно сказали, що по суті Росія не хоче говорити з єдиним Європейським Союзом, і зробить усе, щоб розколоти позицію ЄС, була правильною, вважає президент Латвії.

Рінкевичс зазначив, що тоді йшлося про пошук формату, за якого Росія говорить не з окремими країнами, а з ЄС загалом, чого вона уникала.

За словами нинішнього президента Латвії, Польща і країни Балтії говорили про це і в 2016, і в 2021 роках, і говорять зараз.

На думку Рінкевичса, можливо, зараз увага знову прикута до цієї теми тому, що ЄС і зараз дуже важко дається формулювання єдиної позиції.

"По суті – так, є різні думки, і вони були завжди", – зазначив президент.

Якісь країни-члени ЄС і НАТО, за його словами, краще розуміють ризики, що виходять від Росії, якісь менше, у країнах також різні економічні ситуації, що впливає на варіативність думок.

Президент нагадав, що після лютого 2022 року багато західних політиків визнали, що не дослухалися до думки Польщі та країн Балтії, а вони мали рацію.

"За нами була правда, я і зараз вважаю, що правда за нами. Але я президент Латвійської держави. Думаю, що від представників інших країн ви можете почути, що потрібно знову шукати об'єкти або суб'єктів політичних дискусій і говорити з Російською Федерацією. Ми бачили, які були спроби організувати російсько-український саміт, сама Росія не хоче говорити. Чи готова була Росія говорити 2021 року? Тільки якби були виконані всі її ультиматуми", – сказав він.

Нагадаємо, Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС з Владіміром Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на ці заяви глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".