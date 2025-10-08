Президент Латвии ответил на заявления Меркель о причинах агрессии РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что в 2021 году Польша и страны Балтии помешали провести переговоры с Россией, что повлияло на дальнейший ход событий в Украине.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс во времена правления Меркель в Германии был министром иностранных дел Латвии.

По его словам, за годы войны об этом уже забыли, но в 2021 году высказывали самые разнообразные идеи и было абсолютно понятно, что Минские соглашения не работают и Россия не собирается их выполнять.

В целом позиция Польши и стран Балтии, которые тогда ясно сказали, что по сути Россия не хочет говорить с единым Европейским Союзом, и сделает все, чтобы расколоть позицию ЕС, была правильной, считает президент Латвии.

Ринкевичс отметил, что тогда речь шла о поиске формата, при котором Россия говорит не с отдельными странами, а с ЕС в целом, чего она избегала.

По словам нынешнего президента Латвии, Польша и страны Балтии говорили об этом и в 2016, и в 2021 годах, и говорят сейчас.

По мнению Ринкевичса, возможно, сейчас внимание снова приковано к этой теме потому, что ЕС и сейчас очень трудно дается формулировка единой позиции.

"По сути – да, есть разные мнения, и они были всегда", – отметил президент.

Какие-то страны-члены ЕС и НАТО, по его словам, лучше понимают риски, исходящие от России, какие-то меньше, в странах также разные экономические ситуации, что влияет на вариативность мнений.

Президент напомнил, что после февраля 2022 года многие западные политики признали, что не прислушались к мнению Польши и стран Балтии, а они были правы.

"За нами была правда, я и сейчас считаю, что правда за нами. Но я президент Латвийского государства. Думаю, что от представителей других стран вы можете услышать, что нужно снова искать объекты или субъектов политических дискуссий и говорить с Российской Федерацией. Мы видели, какие были попытки организовать российско-украинский саммит, сама Россия не хочет говорить. Готова ли была Россия говорить в 2021 году? Только если бы были выполнены все ее ультиматумы", – сказал он.

Напомним, Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Владимиром Путиным, что в итоге привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В ответ на эти заявления глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".