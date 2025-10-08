У Польщі знайшли повітряну кулю з контрабандою
Новини — Середа, 8 жовтня 2025, 09:30 —
У Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю, приземлилася повітряна куля з контрабандою.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Повітряна куля з контрабандою, ймовірно, сигаретами, приземлилася в Ольшево у Підляському воєводстві. Як зазначається, це вже не перший інцидент такого типу за останні дні.
Місце, де знайшли повітряну кулю, розташоване за понад 30 км від кордону з Білоруссю. На місці події працює поліція.
Як з'ясував мовник, ще одна контрабандна повітряна куля була знайдена у Білостоці – адміністративному центрі Підляського воєводства.
Нагадаємо, минулої осені Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі.
Нещодавно латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.