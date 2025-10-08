У Польщі знайшли повітряну кулю з контрабандою

У Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю, приземлилася повітряна куля з контрабандою.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Повітряна куля з контрабандою, ймовірно, сигаретами, приземлилася в Ольшево у Підляському воєводстві. Як зазначається, це вже не перший інцидент такого типу за останні дні.

Місце, де знайшли повітряну кулю, розташоване за понад 30 км від кордону з Білоруссю. На місці події працює поліція.

Як з'ясував мовник, ще одна контрабандна повітряна куля була знайдена у Білостоці – адміністративному центрі Підляського воєводства.

Фото: RMF24

Нагадаємо, минулої осені Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі.

Нещодавно латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.