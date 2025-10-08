Укр Рус Eng

В Польше нашли воздушный шар с контрабандой

Новости — Среда, 8 октября 2025, 09:30 — Уляна Кричковская

В Польше, неподалеку от границы с Беларусью, приземлился воздушный шар с контрабандой.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Воздушный шар с контрабандой, вероятно, сигаретами, опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Как отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.

Место, где нашли воздушный шар, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.

Как выяснил вещатель, еще один контрабандный воздушный шар был найден в Белостоке – административном центре Подляского воеводства.

Фото: RMF24
Фото: RMF24

Напомним, прошлой осенью Сейм Литвы разрешил сбивать воздушные шары и другие объекты с контрабандой из Беларуси.

Недавно латвийские пограничники нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами из Беларуси.

