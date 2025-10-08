У Фінляндії анонсували запуск інструменту, подібного до "Дії"

У Фінляндії анонсували створення застосунку, подібного до української "Дії", що забезпечуватиме широкі можливості цифрового підпису, але не буде замінником традиційних документів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

В Агентстві цифрових даних та даних про населення оголосили, що з кінця 2026 року для фінських громадян запустять застосунок для цифрової ідентифікації особи.

Застосунок, адаптований для смартфонів, буде слугувати "надійним інструментом автентифікації" не лише всередині країни, а й за межами ЄС. Зокрема, він дасть можливість підписувати різні документи в електронному вигляді.

Водночас цей інструмент не буде повноцінним замінником традиційних паперових документів.

Зауважимо, в оригіналі новини згадок про українську "Дію" немає, це порівняння вжито виключно з метою зручного пояснення для українського читача. Наразі невідомо, наскільки схожими будуть функціонал та принципи роботи фінського та українського застосунків.

Тим часом у Швейцарії розгорівся скандал через референдум про "електронні паспорти".

Нагадаємо, два роки тому ЄС дозволив подорожувальникам з-за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн.

Президент Європейського інвестиційного банку у 2023 році висловив думку, що Україна у сфері цифровізації суттєво випереджає низку європейських країн.