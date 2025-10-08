В Финляндии анонсировали запуск инструмента, подобного "Дії"

В Финляндии анонсировали создание приложения, подобного украинской "Дії", которое будет обеспечивать широкие возможности цифровой подписи, но не будет заменителем традиционных документов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Агентстве цифровых данных и данных о населении объявили, что с конца 2026 года для финских граждан запустят приложение для цифровой идентификации личности.

Приложение, адаптированное для смартфонов, будет служить "надежным инструментом аутентификации" не только внутри страны, но в целом в ЕС. В частности, оно даст возможность подписывать различные документы в электронном виде.

В то же время этот инструмент не будет полноценным заменителем традиционных бумажных документов.

Заметим, в оригинале новости упоминаний об украинской "Дії" нет, это сравнение употреблено исключительно с целью удобного объяснения для украинского читателя. Пока неизвестно, насколько похожими будут функционал и принципы работы финского и украинского приложений.

Тем временем в Швейцарии разгорелся скандал из-за референдума об "электронных паспортах".

Напомним, два года назад ЕС разрешил путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.

Президент Европейского инвестиционного банка в 2023 году высказал мнение, что Украина в сфере цифровизации существенно опережает ряд европейских стран.