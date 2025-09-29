У Швейцарії розгорівся скандал через референдум про "електронні паспорти"

У Швейцарії закликають скасувати результати референдуму, на якому з незначною перевагою голосів підтримали запровадження електронних аналогів паспортів, e-ID, через нібито втручання держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

У неділю швейцарський електорат схвалив запровадження e-ID на референдумі, причому на користь цього висловились тільки 50,39% учасників голосування.

Але існує можливість, що результати референдуму скасують. До Федерального верховного суду Швейцарії подали скаргу через пожертвування 30 тисяч швейцарських франків на кампанію з підтримки e-ID від компанії Swisscom, яка має тісні зв'язки з федеральним урядом.

У Швейцарії компанії, які контролюються урядом, зобовʼязані бути політично нейтральними і не втручатись у процедуру голосування.

Представник правої Швейцарської народної партії, яка нині має більшість у федеральному парламенті, Нільс Фіхтер заявив про "несанкціоновану агітацію" з боку Swisscom.

"Якщо 21 тисяча голосів з-поміж 2,7 мільйона голосів має значення, то пожертва мала значний вплив", – сказав він, вимагаючи повторного голосування.

Сам Swisscom напередодні голосування вказав на свою стратегічну місію у сприянні діджиталізації та захисту даних швейцарців, заявивши, що e-ID "дуже близьке" до її основної діяльності та дозволяє надавати безпечні цифрові послуги.

У 2023 році повідомлялось, що в Європейському Союзі розробляють цифровий гаманець, який дасть змогу відмовитися від усіх паперових і пластикових документів, зокрема, від ID-картки або водійського посвідчення.

Велика Британія раніше заявила, що запровадить обов’язкову цифрову ID-програму для британських громадян і резидентів, які розпочинають нову роботу, як спосіб стримування нелегальної міграції.