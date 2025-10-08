Бабіш не проти поставок чеської зброї Україні, та не за рахунок бюджету

Лідер партії-переможця парламентських виборів у Чехії ANO Андрей Бабіш пообіцяв, що в разі формування уряду на чолі з його політсилою той не виділятиме бюджетні гроші на зброю для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Бабіш на пресконференції в середу знову прокоментував свою позицію щодо "снарядної ініціативи", яку започаткував нинішній уряд Чехії.

"Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", – сказав він.

За словами лідера ANO, Чехія вносить "60 мільярдів до бюджету Європейського Союзу", який допомагає Україні.

"Ми не будемо давати Україні на зброю (з бюджету. – Ред.) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", – додав він.

Лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Чеський президент Петр Павел напередодні сказав, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.

