Бабиш не против поставок чешского оружия Украине, но не за счет бюджета

Лидер партии – победителя парламентских выборов в Чехии ANO Андрей Бабиш пообещал, что в случае формирования правительства во главе с его политсилой оно не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Бабиш на пресс-конференции в среду вновь прокомментировал свою позицию по "снарядной инициативе", которую инициировало нынешнее правительство Чехии.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", – сказал он.

По словам лидера ANO, Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Европейского Союза", который помогает Украине.

"Мы не будем давать Украине на оружие (из бюджета. – Ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", – добавил он.

Лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Чешский президент Петр Павел накануне сказал, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов навредит прежде всего самой Чехии.

