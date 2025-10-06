Президент Чехії вкотре застеріг від припинення "снарядної ініціативи" для України

Чеський президент Петр Павел вважає, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

На пресконференції в понеділок після переговорів з лідерами чеських політичних партій Павел сказав, що вважає "снарядну" ініціативу важливою для Чехії з багатьох міркувань.

"Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах з Україною, яка справді залежить від поставок боєприпасів через чеську ініціативу", – сказав президент Чехії.

Він додав, що йдеться також і про надійність Чехії у відносинах із партнерами.

"Якщо ми будь-яким чином скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, то нашкодимо насамперед собі. Але припинення підтримки також матиме негативний вплив на Україну, де загине набагато більше людей", – сказав Павел.

Він також прокоментував нещодавні заяви лідера переможця парламентських виборів ANO Андрея Бабіша, який сказав, що хоче більшої прозорості у реалізації "снарядної" ініціативи.

"Я припускаю, що як Андрій Бабіш, так і представники інших політичних партій будуть пам'ятати насамперед про інтереси Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна. І ми не завдамо шкоди ні їм, ні собі", – додав чеський президент.

Лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси, але нещодавно помʼякшив свою риторику щодо неї.

