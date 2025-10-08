Міноборони Данії: не всі повідомлення про дрони над військовими обʼєктами підтвердились

Міністерство оборони Данії сказало, що не всі повідомлення про невідомі безпілотники над військовими обʼєктами були підтверджені після перевірки.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило на запит DR.

Данське Міноборони сказало, що не всі летючі обʼєкти, помічені в останні тижні біля військової інфраструктури, справді були дронами.

"Міністерство оборони може підтвердити, що протягом останніх тижнів було здійснено низку повітряних спостережень над декількома об'єктами Міністерства оборони по всій країні, де в декількох випадках йшлося про дрони", – сказали там.

Однак оборонне відомство відмовилось уточнювати, де і коли були помічені дрони, "з міркувань безпеки".

Як відомо, з кінця вересня біля важливої інфраструктури Данії та військових об’єктів кілька разів помічали присутність загадкових БпЛА неназваного типу. Через них зупиняли роботу аеропортів (детально про це – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО).

Після того у Копенгагені заявили про плани терміново покращувати свої спроможності для протидії безпілотникам, у тому числі задумалися про дрони-перехоплювачі.

Неофіційно повідомляли, що командування Збройних сил Данії після інцидентів видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів, а НАТО посилює патрулювання у Балтійському морі.