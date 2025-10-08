Минобороны Дании: не все сообщения о дронах над военными объектами подтвердились

Министерство обороны Дании заявило, что не все сообщения о неизвестных беспилотниках над военными объектами были подтверждены после проверки.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило по запросу DR.

Датское Минобороны заявило, что не все летающие объекты, замеченные в последние недели возле военной инфраструктуры, действительно были дронами.

"Министерство обороны может подтвердить, что в течение последних недель был осуществлен ряд воздушных наблюдений над несколькими объектами Министерства обороны по всей стране, где в нескольких случаях речь шла о дронах", – сказали там.

Однако оборонное ведомство отказалось уточнять, где и когда были замечены дроны, "из соображений безопасности".

Как известно, с конца сентября возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БПЛА неназванного типа. Из-за них останавливали работу аэропортов (подробно об этом – в статье Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО).

После этого в Копенгагене заявили о планах срочно улучшать свои возможности для противодействия беспилотникам, в том числе задумались о дронах-перехватчиках.

Неофициально сообщалось, что командование Вооруженных сил Дании после инцидентов издало секретное распоряжение о мобилизации части резервистов, а НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море.