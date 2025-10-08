Рейтинг довіри до Макрона обвалився до рекордних 14%

Рейтинг довіри до французького президента Емманюеля Макрона упав на тлі політичної нестабільності, спричиненої зміною премʼєр-міністрів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування компанії Elabe на замовлення видання Les Echos.

Згідно з опитуванням, лише 14% французів довіряють здатності Макрона ефективно вирішувати проблеми, що стоять перед Францією – на 3 відсоткові пункти менше, ніж місяць тому.

Загалом рейтинг довіри до президента Франції обвалився на 7 пунктів за два місяці і на 13 – з березня 2025 року.

З рейтингом довіри у 14% Емманюель Макрон побив свій рекорд непопулярності та зрівнявся з рекордом свого попередника Франсуа Олланда, якого колишній соціалістичний глава держави досяг у листопаді 2016 року.

Натомість загалом 82% респондентів сказали, що не довіряють чинному президенту Франції, причому 59% "зовсім не довіряють". Для порівняння: у листопаді 2018 року, в розпал протестів "жовтих жилетів", зовсім не довіряв Макрону 51%.

Президент Elabe Бернар Сананес сказав, що в опитуванні Макрона найчастіше звинувачували у відірваності від французів, зневазі до виборців і надмірній увазі до міжнародних питань.

Як відомо, політична криза у Франції загострилася з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єр Себастьєн Лекорню подав у відставку.

Після цього почали лунати заклики розпустити парламент та оголосити дострокові вибори, а також заклики до відставки Макрона.

