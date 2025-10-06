Ультраправі вимагають виборів у Франції після несподіваної відставки прем'єра

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла після несподіваної відставки прем’єра Себастьєна Лекорню, який пропрацював на посаді менше місяця, вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Через кілька хвилин після відставки Лекорню ультраправе "Національне об'єднання" не забарилося з реакцією. Його лідер Жордан Барделла закликав президента Емманюеля Макрона знову розпустити Національну асамблею і відправити французів до виборчих скриньок.

"Однозначно, в найближчі тижні, а то й місяці, відбудуться повторні вибори, і Національне об'єднання буде готове взяти на себе відповідальність", – заявив він.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню зранку у понеділок, 6 жовтня, подав президенту Макрону заяву про відставку. На посаді прем'єра Лекорню провів 27 днів – найкоротший термін в історії Франції.

Ввечері 5 жовтня Лекорню завершив формування свого уряду. Новому уряду одразу почали погрожувати вотумом недовіри.

Нагадаємо, Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру.

Більшість французів не вірили, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.