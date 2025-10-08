Главу Гагаузії, яка оскаржує тюремний вирок, не випустили з вʼязниці

Суд у Кишиневі відхилив клопотання адвокатів башкана (глави) автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул про звільнення з-під варти на час оскарження її вироку у справі про фінансування неконституційної партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Адвокати Гуцул просили відпустити її з-під варти на час оскарження вироку у у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор".

Сама глава Гагаузії була присутня на засіданні онлайн з вʼязниці, де утримується, разом із іншою фігуранткою справи – колишньою секретаркою головного офісу "Шора" Світланою Попан.

Судді відхилили клопотання адвокатів, тож Гуцул продовжить очікувати рішення апеляції за ґратами.

Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул на початку серпня засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор". Також було конфісковано 40 мільйонів молдовських леїв на її рахунках.

Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.