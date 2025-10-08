Главу Гагаузии, которая обжалует тюремный приговор, не выпустили из тюрьмы

Суд в Кишиневе отклонил ходатайство адвокатов башкана (главы) автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул об освобождении из-под стражи на время обжалования ее приговора по делу о финансировании неконституционной партии "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Адвокаты Гуцул просили отпустить ее из-под стражи на время обжалования приговора по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор".

Сама глава Гагаузии присутствовала на заседании онлайн из тюрьмы, где содержится, вместе с другой фигуранткой дела – бывшей секретаршей главного офиса "Шора" Светланой Попан.

Судьи отклонили ходатайство адвокатов, поэтому Гуцул продолжит ожидать решения апелляции за решеткой.

Главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул в начале августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор". Также было конфисковано 40 миллионов молдавских леев на ее счетах.

Гуцул обвиняли в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.