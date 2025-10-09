СМИ: венгерские агенты пытались вербовать сотрудников Еврокомиссии

Венгрия, вероятно, годами имела своих шпионов в Брюсселе и пыталась вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

Об этом говорится в совместном расследовании немецкого Spiegel, бельгийского De Tijd и венгерского портала Direkt36, пишет "Европейская правда".

Журналисты, как утверждают, впервые нашли доказательства того, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать сотрудника Еврокомиссии.

Неназванный собеседник, в то время работавший в ЕК, рассказал о дружелюбном господине по имени "В", который на определенном этапе после знакомства начал попытки завербовать его для работы на венгерскую внешнюю разведку. "В" находился в Брюсселе в 2015-2017 годах, формально как дипломат.

По словам этого источника, "В" интересовался внутренними делами в Еврокомиссии и различными слухами, а также озвучивал идеи, как привлечь больше венгров на важные должности в ЕС. Он попытался завербовать этого сотрудника ЕК и предлагал ему деньги, но тот отказался.

Источники в информированных государственных структурах, утверждают журналисты, подтвердили его слова.

Также журналисты нашли документ представительства Венгрии в ЕС, из которого следует, что "В" тогда числился сотрудником департамента политики сплоченности и работал под руководством тогдашнего посла в ЕС, а теперь бессменного еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархеи.

В конце концов "В" слишком очевидно "засветился" в 2017 году из-за, как утверждают, чрезмерного давления из Будапешта, где хотели быстрее увидеть какие-то результаты его работы.

Журналисты поинтересовались, где он находится сейчас, и выяснили, что в прошлом году он публиковал статью в журнале венгерской военной разведки, где размышляет о современных вызовах для спецслужб. Из публикации следует, что он имеет звание подполковника и работает в Национальном информационном центре – агентстве, которое консолидирует информацию всех венгерских разведывательных структур.

Spiegel утверждают, что нашли имена еще двух вероятных венгерских шпионов, которые в тот период тоже привлекли к себе внимание.

Вархеи отказался от комментариев, а его пресс-секретарь сообщила об "отсутствии доказательств", что тот нарушил какие-либо обязательства.

"В" также проигнорировал попытки журналистов взять у него комментарий.

В конце 2024 года Direkt36 и De Tijd уже выпускали расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за должностными лицами ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что обеспокоенность позицией венгерских властей в отношении Североатлантического альянса привела к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе разведывательной, с Венгрией.