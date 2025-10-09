Міністри ЄС обговорять "репараційну позику" Україні за сніданком 10 жовтня

Під час неформального сніданку перед початком засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів (ЕкоФін) у п’ятницю, 10 жовтня, міністри держав Європейського Союзу обговорять пропозицію Європейської комісії з надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених в Євросоюзі активів Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних з порядком денним засідання, яке відбудеться у Люксембургу.

"Під час сніданку перед початком засідання ЕкоФіну буде обговорене питання фінансування України протягом 2026-27 років. І, зокрема, план щодо надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Згідно з порядком денним Ради ЄС з питань економіки та фінансів, неформальний сніданок розпочнеться о 10:00 за Києвом.

"На сніданку Єврокомісія знову представить свої останні пропозиції щодо того, як краще використати заморожені російські активи для підтримки України", – додав інший дипломат.

За його словами, "зараз триває етап, коли Комісія відповідає на численні запитання держав-членів щодо своїх пропозицій".

Зокрема, детально обговорюється механізм надання гарантій Бельгії, на території якої знаходяться заморожені російські активи (депозитарій Euroclear), які планується використати на користь України.

"Держави-члени можуть надавати Бельгії двосторонні гарантії. Окрім того, обговорюються можливості забезпечити ці гарантії за рахунок бюджету ЄС у наступному бюджетному циклі", – уточнив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

В подальшому питання "репараційних позик" буде розглянуте на засіданні Європейської ради 23-24 жовтня, і після обговорення на рівні лідерів держав ЄС очікується, що Європейська комісія підготує більш деталізовану пропозицію з цього приводу.

Також під час формального засідання ЕкоФіну буде заслухана інформація від Єврокомісії про сучасний стан фінансової підтримки України, а також – оновлена інформація про стан російської економіки та негативний ефект, який мають на неї санкції РФ.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, які знаходяться в його країні, будуть використані для фінансування кредитів Україні.

