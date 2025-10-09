Министры ЕС обсудят "репарационный заем" Украине за завтраком 10 октября

Во время неформального завтрака перед началом заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (ЭкоФин) в пятницу, 10 октября, министры государств Европейского Союза обсудят предложение Европейской комиссии по предоставлению Украине "репарационных займов" с использованием замороженных в Евросоюзе активов России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, знакомых с повесткой дня заседания, которое состоится в Люксембурге.

Министры экономики и финансов ЕС 10 октября обсудят "репарационный заем" Украине из российских замороженных активов.

"Во время завтрака перед началом заседания ЭкоФина будет обсуждаться вопрос финансирования Украины в течение 2026-27 годов. И, в частности, план по предоставлению Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Согласно повестке дня Совета ЕС по вопросам экономики и финансов, неформальный завтрак начнется в 10:00 по Киеву.

"На завтраке Еврокомиссия снова представит свои последние предложения относительно того, как лучше использовать замороженные российские активы для поддержки Украины", – добавил другой дипломат.

По его словам, "сейчас идет этап, когда Комиссия отвечает на многочисленные вопросы государств-членов относительно своих предложений".

В частности, подробно обсуждается механизм предоставления гарантий Бельгии, где находятся замороженные российские активы (депозитарий Euroclear), которые планируется использовать в пользу Украины.

"Государства-члены могут предоставлять Бельгии двусторонние гарантии. Кроме того, обсуждаются возможности обеспечить эти гарантии за счет бюджета ЕС в следующем бюджетном цикле", – уточнил один из собеседников "ЕвроПравды".

В дальнейшем вопрос "репарационных займов" будет рассмотрен на заседании Европейского совета 23-24 октября, и после обсуждения на уровне лидеров государств ЕС ожидается, что Европейская комиссия подготовит более детализированное предложение по этому поводу.

Также во время формального заседания ЭкоФина будет заслушана информация от Еврокомиссии о современном состоянии финансовой поддержки Украины, а также обновленная информация о состоянии российской экономики и негативном эффекте, который оказывают на нее санкции РФ.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы, которые находятся в его стране, будут использованы для финансирования кредитов Украине.

Больше по теме читайте в материале: Страх, тормозящий спасение Украины: как в ЕС договариваются о конфискации денег России.