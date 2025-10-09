Данський вітроенергетичний гігант Orsted скоротить штат на чверть

Данський гігант у галузі морської вітроенергетики Orsted оголосив у четвер про плани скоротити 2 тисячі робочих місць, або чверть свого персоналу, до 2027 року, враховуючи труднощі у веденні бізнесу в США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Компанія заявила, що їй потрібно більше зосередитися на своєму європейському бізнесі та морській вітроенергетиці, а також підвищити свою конкурентоспроможність.

"Ми прагнемо зберегти свою позицію лідера на ринку морської вітроенергетики і маємо забезпечити, щоб морська вітроенергетика стала ключовим елементом майбутнього енергетичного балансу Європи та переходу до зеленої енергетики", – заявив у своїй заяві генеральний директор компанії Расмус Еррбо.

"Тому нам також потрібно скоротити витрати на розробку, будівництво та експлуатацію морських вітрових електростанцій, щоб посилити свою конкурентоспроможність", – додав він.

Компанія заявила, що її глобальний штат співробітників скоротиться з 8 тисяч осіб на сьогодні до 6 тисяч до кінця 2027 року "завдяки природному скороченню, скороченню посад, відчуженню активів, аутсорсингу та звільненням".

У понеділок Orsted повідомила, що залучила 9,4 млрд доларів у рамках емісії прав, спрямованої на підтримку компанії, яка переживає складні часи на тлі протидії вітроенергетичному сектору з боку президента США Дональда Трампа.

