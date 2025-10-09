Датский ветроэнергетический гигант Orsted сократит штат на четверть

Датский гигант в области морской ветроэнергетики Orsted объявил в четверг о планах сократить 2 тысячи рабочих мест, или четверть своего персонала, до 2027 года, учитывая трудности в ведении бизнеса в США.

Компания заявила, что ей нужно больше сосредоточиться на своем европейском бизнесе и морской ветроэнергетике, а также повысить свою конкурентоспособность.

"Мы стремимся сохранить свою позицию лидера на рынке морской ветроэнергетики и должны обеспечить, чтобы морская ветроэнергетика стала ключевым элементом будущего энергетического баланса Европы и перехода к зеленой энергетике", – заявил в своем заявлении генеральный директор компании Расмус Эррбо.

"Поэтому нам также нужно сократить расходы на разработку, строительство и эксплуатацию морских ветровых электростанций, чтобы усилить свою конкурентоспособность", – добавил он.

Компания заявила, что ее глобальный штат сотрудников сократится с 8 тысяч человек на сегодня до 6 тысяч к концу 2027 года "благодаря естественному сокращению, сокращению должностей, отчуждению активов, аутсорсингу и увольнениям".

В понедельник Orsted сообщила, что привлекла 9,4 млрд долларов в рамках эмиссии прав, направленной на поддержку компании, которая переживает сложные времена на фоне противодействия ветроэнергетическому сектору со стороны президента США Дональда Трампа.

