У Молдові прокоментували перемогу бізнесмена-втікача Платона в ЄСПЛ

Міністерство юстиції Молдови стверджує, що рішення Європейського суду з прав людини на користь бізнесмена-втікача Вʼячеслава Платона стосується лише окремих епізодів його утримання у 2017 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У молдовському Мінʼюсті сказали, що рішення ЄСПЛ "ґрунтується на окремих діях та обставинах, що мали місце у 2017 році", при цьому Суд не встановив порушень за період після 2017 року і до 2020-го, коли Платон був звільнений з-під варти.

"Висновки ЄСПЛ є наслідком олігархічного режиму та захопленої держави того періоду, коли система правосуддя була підпорядкована політичним інтересам. Ці зловживання спонукали владу в останні роки вжити рішучих заходів для запобігання, покарання та виправлення ситуації в пенітенціарній системі та правосудді", – ідеться в повідомленні.

Там також нагадали, що Європейський суд з прав людини відхилив дві попередні скарги Платона на умови утримання під вартою, порушення права на захист, перешкоди в спілкуванні з адвокатами та відсутність відкритого засідання щодо попереднього арешту.

У Молдові Вʼячеслав Платон є фігурантом кількох кримінальних справ. У прокуратурі вважають, що він у 2011 році створив злочинну організацію "Ландромат", що діяла у Молдові, Україні, Росії і не тільки та займалася відмиванням нелегальних грошей через банк у Молдові, а також фінансові установи у Росії та Литві.

Також Платон є ключовим фігурантом справи щодо виведення коштів зі страхових компаній Asito, Мoldasig та Alliance Insurance Group. У 2017 році його засудили до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, Платон з березня перебував під арештом у Британії, а в липні 2025 року його звільнили з-під варти під заставу. Молдова подала запит на його екстрадицію, рішення очікують наприкінці листопада.