У Британії зняли арешт з молдовського олігарха Платона, який відмив понад $20 млрд

Суд Великої Британії у пʼятницю вирішив звільнити з-під арешту молдовського олігарха Вʼячеслава Платона, який на батьківщині фігурує в кількох справах про відмивання коштів.

Цю інформацію підтвердила Генеральна прокуратура Молдови, пише "Європейська правда".

Як пояснила молдовська Генпрокуратура, суд у Британії вирішив звільнити Платона під заставу, "оскільки умови, встановлені в рішенні британського суду, були виконані".

"Водночас суд встановив низку заборон, зокрема заборону на володіння міжнародними проїзними документами. Крім того, зазначена особа зобов'язана з'являтися в поліцію в певні дні та години", – додали там.

У Міністерстві юстиції Молдови своєю чергою наголосили, що звільнення Платона з-під варти не впливає на розгляд британською владою запитів про екстрадицію олігарха.

"Британські суди мають винести рішення щодо екстрадиції в період з 24 по 28 листопада 2025 року", – ідеться в повідомленні.

У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах про відмивання грошей.

Найголовніша з них повʼязана з подіями 2011 року, коли бізнесмен створив і очолив злочинну організацію "Ландромат", яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах.

Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви. Вважається, що завдяки цій схемі вдалося відмити 22 млрд євро брудних російських грошей.

Платон перебував під вартою в Британії з березня 2025 року.