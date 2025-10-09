В Молдове прокомментировали победу беглого бизнесмена Платона в ЕСПЧ

Министерство юстиции Молдовы утверждает, что решение Европейского суда по правам человека в пользу беглого бизнесмена Вячеслава Платона касается лишь отдельных эпизодов его содержания под стражей в 2017 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В молдовском Минюсте сказали, что решение ЕСПЧ "основывается на отдельных действиях и обстоятельствах, имевших место в 2017 году", при этом Суд не установил нарушений за период после 2017 года и до 2020-го, когда Платон был освобожден из-под стражи.

"Выводы ЕСПЧ являются следствием олигархического режима и захваченного государства того периода, когда система правосудия была подчинена политическим интересам. Эти злоупотребления побудили власти в последние годы принять решительные меры для предотвращения, наказания и исправления ситуации в пенитенциарной системе и правосудии", – говорится в сообщении.

Там также напомнили, что Европейский суд по правам человека отклонил две предыдущие жалобы Платона на условия содержания под стражей, нарушение права на защиту, препятствия в общении с адвокатами и отсутствие открытого заседания по предварительному аресту.

В Молдове бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел. В прокуратуре считают, что он в 2011 году создал преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и не только и занималась отмыванием нелегальных денег через банк в Молдове, а также финансовые учреждения в России и Литве.

Также Платон является ключевым фигурантом дела о выводе средств из страховых компаний Asito, МоІԁаѕіг и Alliance Insurance Group. В 2017 году его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Напомним, Платон с марта находился под арестом в Британии, а в июле 2025 года его освободили из-под стражи под залог. Молдова подала запрос на его экстрадицию, решение ожидают в конце ноября.