Європарламент хоче, щоб Україна била по території Росії західною зброєю

Депутати Європарламенту переконані, що з України повинні бути зняті обмеження щодо використання зброї, наданої державами Заходу, для ударів по військових цілях на території Російської Федерації.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо спільної відповіді на повітряні загрози з боку Росії, затвердженій 9 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Євродепутати закликали дозволити Україні вражати цілі на території Росії західною зброєю.

"Європарламент… закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні, проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру", – йдеться у тексті резолюції, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Також євродепутати закликали ЄС якнайшвидше почати використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

"Європарламент… повторно закликає держави-члени разом із партнерами по "Групі семи" негайно підтримати пропозицію Комісії щодо використання всіх заморожених російських активів як основи для надання Україні суттєвої грантової та кредитної допомоги, відшкодування якої залежатиме від майбутньої сплати Росією воєнних репарацій, як юридично обґрунтованого та фінансово значущого способу підтримання та посилення допомоги ЄС для задоволення військових потреб України, зокрема у сфері протидії безпілотним загрозам", – йдеться у документі.

Як повідомляла "Європейська правда", Європарламент також закликав держави-члени Європейського Союзу збивати російські дрони та літаки, які незаконно порушують їхні кордони.

Окрім цього, Європейський парламент не підтримав два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.