Европарламент хочет, чтобы Украина била по территории России западным оружием

Депутаты Европарламента убеждены, что с Украины должны быть сняты ограничения на использование оружия, предоставленного государствами Запада, для ударов по военным целям на территории Российской Федерации.

Об этом говорится в резолюции Европарламента относительно совместного ответа на воздушные угрозы со стороны России, утвержденной 9 октября, передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Евродепутаты призвали разрешить Украине поражать цели на территории России западным оружием.

"Европарламент... призывает снять ограничения на использование западных систем вооружения, переданных Украине, против военных целей на территории России, поскольку именно из них осуществляются атаки на население Украины и критически важную гражданскую инфраструктуру", – говорится в тексте резолюции, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Также евродепутаты призвали ЕС как можно быстрее начать использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

"Европарламент... повторно призывает государства-члены вместе с партнерами по "Группе семи" немедленно поддержать предложение Комиссии по использованию всех замороженных российских активов как основы для предоставления Украине существенной грантовой и кредитной помощи, возмещение которой будет зависеть от будущей уплаты Россией военных репараций, как юридически обоснованного и финансово значимого способа поддержания и усиления помощи ЕС для удовлетворения военных потребностей Украины, в частности в сфере противодействия беспилотным угрозам", – говорится в документе.

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент также призвал государства-члены Европейского Союза сбивать российские дроны и самолеты, которые незаконно нарушают их границы.

Кроме этого, Европейский парламент не поддержал два представления о вотуме недоверия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.