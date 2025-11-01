Литва і Росія ведуть переговори про транзит газу до Калінінграда

Енергетичні компанії Литви та Росії ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Нинішня 10-річна угода про транзит газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, завершується у грудні 2025 року.

Газ, що транзитом проходить через Литву з Білорусі, постачається до Калінінграда, а за ці послуги Литва щорічно отримує в середньому близько 12 мільйонів євро доходу.

У межах переговорів між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" сторони можуть узгодити коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.

Зазначається, що про переговори також проінформована Європейська комісія.

Президент Литви Гітанас Науседа на початку року заявив, що підтримує продовження угоди про транзит газу, аби "не провокувати Росію".

Литва однією з перших у Європейському Союзі повністю відмовилась від російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.