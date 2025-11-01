Литва и Россия ведут переговоры о транзите газа в Калининград

Энергетические компании Литвы и России ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининградскую область России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Нынешнее 10-летнее соглашение о транзите газа в Калининград, который возможен только через территорию Литвы, истекает в декабре 2025 года.

Газ, который транзитом проходит через Литву из Беларуси, поставляется в Калининград, а за эти услуги Литва ежегодно получает в среднем около 12 миллионов евро дохода.

В рамках переговоров между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским энергетическим гигантом "Газпромом" стороны могут согласовать более короткий срок действия соглашения и более высокую цену за услуги.

Отмечается, что о переговорах также проинформирована Европейская комиссия.

Президент Литвы Гитанас Науседа в начале года заявил, что поддерживает продление соглашения о транзите газа, чтобы "не провоцировать Россию".

Литва одной из первых в Европейском Союзе полностью отказалась от российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.