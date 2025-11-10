Зеленський: РФ може відкрити другий фронт у Європі до завершення війни в Україні

Український президент Володимир Зеленський вважає цілком ймовірним те, що Росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави до закінчення війни в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Кремль веде "гібридну війну проти Європи" і випробовує червоні лінії НАТО.

Тому, його переконання, цілком можливо, що Росія відкриє другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні.

"Я так вважаю. Він (Путін. – Ред.) може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм щодо того, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись інде. Він може робити обидві речі одночасно", – попередив Зеленський.

Президент України пов'язав збільшення злочинної діяльності по всій Європі – включно із вторгненням дронів у повітряний простір Польщі, а також пізнішу появу дронів над аеропортами в Копенгагені, Мюнхені та Брюсселі – з тим, що Росія не змогла досягти значного прогресу на фронті з перших місяців після повномасштабного вторгнення 2022 року.

"Путін знаходиться в безвихідній ситуації з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше патова ситуація. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Для нас це дуже складно, але ми вдома і захищаємо себе", – сказав він.

Зауважимо, минулого тижня рейси до та з бельгійського аеропорту Льєжа були тимчасово призупинені з міркувань безпеки після того, як були виявлені безпілотники. Те ж саме відбулося в аеропорту Брюсселя.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

Після цього стало відомо, що Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.