Зеленский: РФ может открыть второй фронт в Европе до завершения войны в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства до окончания войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Кремль ведет "гибридную войну против Европы" и испытывает красные линии НАТО.

Поэтому, по его убеждению, вполне возможно, что Россия откроет второй фронт против другой европейской страны до окончания войны в Украине.

"Я так считаю. Он (Путин. – Ред.) может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может уйти куда-то еще. Он может делать обе вещи одновременно", – предупредил Зеленский.

Президент Украины связал увеличение преступной деятельности по всей Европе – включая вторжение дронов в воздушное пространство Польши, а также позднее появление дронов над аэропортами в Копенгагене, Мюнхене и Брюсселе – с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в первые месяцы после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории. Для нас это очень сложно, но мы дома и защищаем себя", – сказал он.

Отметим, на прошлой неделе рейсы в и из бельгийского аэропорта Льежа были временно приостановлены из соображений безопасности после того, как были обнаружены беспилотники. То же самое произошло в аэропорту Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.

После этого стало известно, что Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжениям беспилотников вокруг чувствительных объектов.