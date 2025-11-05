ЗМІ: спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили джерела інформаційного агентства Belga.

Співрозмовники Belga вказали на кілька ознак іноземного втручання у ситуації з запуском безпілотників. Серед іншого, вони літають у певній формації в умовах темряви і поблизу важливих обʼєктів.

Такі дії, як вважають спецслужби Бельгії, "виходять за межі можливостей аматорів", пише Belga.

Побоювання щодо участі Росії зросло на тлі переговорів про використання заморожених російських активів, більшість яких зберігається в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.

У четвер планується екстрене засідання Ради з нацбезпеки Бельгії на тлі інцидентів з дронами.