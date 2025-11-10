У Бельгії з'явилась політична партія під назвою TRUMP

У Бельгії офіційно представили франкомовну ультраправу партію TRUMP, ідеологія якої ґрунтується на поглядах американського президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BRUZZ.

Партія TRUMP є скороченням від Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Всі об'єднані за союз популістських рухів").

Вона є продовженням ультраправого проєкту Chez Nous, який з'явився під час федеральних виборів у Бельгії у 2024 році (і запамʼятався використанням портретів Марін Ле Пен у своїй рекламі), але не зміг подолати виборчий бар'єр.

"Дональд Трамп є справжнім символом популізму. Він одразу показує, за що ми виступаємо", – сказав BRUZZ засновник TRUMP Сальваторе Нікотра.

За його словами, по 40% програми передвиборчої програми партії були взяті в ультралівих і ультраправих, а решта 20% "є унікальними".

TRUMP хоче брати участь у наступних парламентських і євровиборах у Бельгії у 2029 році, а також не виключає боротьбу на місцевому рівні, зокрема у Брюсселі.

Офіційне представлення партії відбудеться 30 листопада.

