В Бельгии появилась политическая партия под названием TRUMP

В Бельгии официально представили франкоязычную ультраправую партию TRUMP, идеология которой основана на взглядах американского президента.

Партия TRUMP является сокращением от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Все объединены за союз популистских движений").

Она является продолжением ультраправого проекта Chez Nous, который появился во время федеральных выборов в Бельгии в 2024 году (и запомнился использованием портретов Марин Ле Пен в своей рекламе), но не смог преодолеть избирательный барьер.

"Дональд Трамп является настоящим символом популизма. Он сразу показывает, за что мы выступаем", – сказал BRUZZ основатель TRUMP Сальваторе Никотра.

По его словам, по 40% программы предвыборной программы партии были взяты у ультралевых и ультраправых, а остальные 20% "являются уникальными".

TRUMP хочет участвовать в следующих парламентских и евровыборах в Бельгии в 2029 году, а также не исключает борьбу на местном уровне, в частности в Брюсселе.

Официальное представление партии состоится 30 ноября.

