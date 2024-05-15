Ле Пен судиться з ультраправою партією Бельгії, яка використовує її портрет у рекламі

Лідерка парламентської фракції французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен подала до суду на бельгійську партію "Наш дім" (Chez Nous), аби та припинила використання її обличчя на передвиборчих брошурах.

Про це агентству AFP повідомив адвокат Ле Пен Гіслен Дюбуа, пише "Європейська правда".

Як розповів Дюбуа, Ле Пен ніколи не давала дозволу на використання її фото Chez Nous, і лише після двох звернень і скарги до суду бельгійська партія припинила це.

Лідер Chez Nous Жером Муньє підтвердив AFP, що партія вилучила брошури з фотографіями Ле Пен, і закликав членів політсили уникати використання зображень, захищених авторським правом. Він також висловив жаль, що деякі однопартійці розповсюджували такі листівки.

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Партія Chez Nous, заснована у 2021 році, висуває своїх кандидатів на національних виборах у Бельгії, які відбудуться 9 червня. Партія активно працює в південному, франкомовному регіоні країни.

Марін Ле Пен очолювала "Національне об'єднання" до 2022 року, але після парламентських виборів стала лідеркою фракції партії. Вона, однак, досі є претенденткою на посаду президента від партії.

В останні роки Ле Пен намагалась змінити власний імідж та імідж партії, раніше відомої як "Національний фронт", аби відійти від найсуперечливіших ультраправих меседжів і збільшити сво. підтримку.

Опитування вказують, що "Національне об'єднання" лідирує на виборах до Європарламенту, випереджаючи партію "Відродження" президента Франції Емманюеля Макрона.

Зазначимо, що сама Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен і ще понад 20 людей з партійного керівництва постануть перед французьким судом у справі про можливу розтрату коштів через зловживання посадами помічників євродепутатів.