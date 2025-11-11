Оформлення на ПП "Дяківці" на кордоні з Румунією призупинено через удари РФ по енергетиці

На українсько-румунському пункті пропуску "Дяківці" оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у соцмережах, пише "Європейська правда".

Внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення.

У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється.

Наразі вживаються заходи з відновлення електропостачання. У ДПСУ закликали скористатися натомість пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію після її чергового обстрілу України Росією в ніч проти суботи, 8 листопада.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про виділення 100 млн євро на підтримку економічної стійкості та інфраструктури системи опалення в Україні.

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер заявила, що нещодавні масовані атаки Росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, проти критично важливих енергетичних об’єктів, ставлять під загрозу ядерну безпеку.