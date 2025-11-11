Оформление на ПП "Дяковцы" на границе с Румынией приостановлено из-за ударов РФ по энергетике

На украинско-румынском пункте пропуска "Дяковцы" оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Вследствие массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы" пока отсутствует промышленное электропитание.

В связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется.

Сейчас принимаются меры по восстановлению электроснабжения. В ГПСУ призвали воспользоваться вместо этого пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное".

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию после ее очередного обстрела Украины Россией в ночь на субботу, 8 ноября.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о выделении 100 млн евро на поддержку экономической устойчивости и инфраструктуры системы отопления в Украине.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер заявила, что недавние массированные атаки России против гражданской инфраструктуры в Украине, в частности, против критически важных энергетических объектов, ставят под угрозу ядерную безопасность.