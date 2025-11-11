Підрив "Північних потоків": утримуваний в Італії українець припинив голодування

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії за звинуваченням у підриві газогонів "Північні потоки", вирішив припинити голодування, яке оголосив на знак протесту через умови утримання під вартою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Кузнєцов розпочав голодування 31 жовтня, щоб висловити протест проти умов утримання під вартою та порушення своїх основних прав, сказав у вівторок його адвокат Нікола Канестріні.

За словами Канестріні, за цей час чоловік схуд на приблизно 9 кілограмів.

Рішення про припинення голодування українець ухвалив після того, як італійська влада надала запевнення, що його права будуть повністю дотримані, зокрема щодо належного харчування.

"Ми визнаємо зусилля адміністрації в'язниці щодо конструктивного вирішення порушених критичних питань. Але ми повинні залишатися пильними: повага до прав усіх ув'язнених є постійним обов'язком правової держави", – сказав Канестріні.

Наразі Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в очікуванні апеляції на рішення про його видачу Німеччині. Там його вважають причетним до закладання вибухових пристроїв на трубопроводах "Північні потоки" у вересні 2022 року.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.