Підрив "Північних потоків": суд в Італії підтвердив рішення про екстрадицію українця

Новини — Понеділок, 27 жовтня 2025, 12:52 — Ірина Кутєлєва

Італійський апеляційний суд у місті Болонья підтвердив рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Цю інформацію підтвердив адвокат українця, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Ще в середині вересня італійський суд виніс рішення про екстрадицію Сергія К. до Німеччини, але захисту українця вдалося зупинити цей процес. Верховний суд Італії повернув справу до суду в Болоньї через процедурні порушення.

Нове судове рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з диверсією, яка перервала ключове сполучення для постачання російського газу до Європи.

Однак адвокат 49-річного українця Нікола Канестріні після рішення суду в Болоньї оголосив, що подасть апеляцію до Касаційного суду в Римі.

Чоловік, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних ідентифікують лише як Сергія К., був заарештований у серпні поблизу італійського міста Ріміні на підставі європейського ордера.

Нагадаємо, йдеться про громадянина України Сергія Кузнєцова. Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна непричетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Італія
