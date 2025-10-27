Підрив "Північних потоків": суд в Італії підтвердив рішення про екстрадицію українця

Італійський апеляційний суд у місті Болонья підтвердив рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Цю інформацію підтвердив адвокат українця, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Ще в середині вересня італійський суд виніс рішення про екстрадицію Сергія К. до Німеччини, але захисту українця вдалося зупинити цей процес. Верховний суд Італії повернув справу до суду в Болоньї через процедурні порушення.

Нове судове рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з диверсією, яка перервала ключове сполучення для постачання російського газу до Європи.

Однак адвокат 49-річного українця Нікола Канестріні після рішення суду в Болоньї оголосив, що подасть апеляцію до Касаційного суду в Римі.

Чоловік, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних ідентифікують лише як Сергія К., був заарештований у серпні поблизу італійського міста Ріміні на підставі європейського ордера.

Нагадаємо, йдеться про громадянина України Сергія Кузнєцова. Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна непричетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.