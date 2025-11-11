Подрыв "Северных потоков": удерживаемый в Италии украинец прекратил голодовку

Украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по обвинению в подрыве газопроводов "Северные потоки", решил прекратить голодовку, которую объявил в знак протеста против условий содержания под стражей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Кузнецов начал голодовку 31 октября, чтобы выразить протест против условий содержания под стражей и нарушения своих основных прав, сказал во вторник его адвокат Никола Канестрини.

По словам Канестрини, за это время мужчина похудел примерно на 9 килограммов.

Решение о прекращении голодовки украинец принял после того, как итальянские власти дали заверения, что его права будут полностью соблюдены, в частности в отношении надлежащего питания.

"Мы признаем усилия администрации тюрьмы по конструктивному решению поднятых критических вопросов. Но мы должны оставаться бдительными: уважение к правам всех заключенных является постоянной обязанностью правового государства", – сказал Канестрини.

Сейчас Сергей Кузнецов находится под стражей в ожидании апелляции на решение о его выдаче Германии. Там его считают причастным к закладке взрывных устройств на трубопроводах "Северные потоки" в сентябре 2022 года.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.