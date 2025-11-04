В Італії оголосив голодування українець, підозрюваний у підриві "Північних потоків"

Сергій Кузнєцов, громадянин України, звинувачений в участі в підриві газопроводів "Північного потоку" і який наразі утримується під вартою в Італії в очікуванні остаточного рішення про його екстрадицію до Німеччини, оголосив голодування.

Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні в офіційній заяві, передає "Європейська правда" з посиланням на Agenzia Nova.

"Захист повідомив компетентні органи про голодування, оголошене клієнтом, колишнім українським офіцером, який утримується в італійській в'язниці суворого режиму в очікуванні рішення щодо європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною у так званій справі "Північних потоків", – заявив адвокат.

За словами Канестріні, Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня.

"Він вимагає дотримання своїх основних прав, зокрема права на належне харчування, здорове середовище, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув'язненими щодо відвідувань родичів і доступу до інформації", – додав адвокат, зазначивши, що з моменту арешту, який відбувся 22 серпня, Кузнєцов не отримував їжу, "відповідну його стану здоров'я".

Наприкінці жовтня суд Болоньї постановив екстрадувати українця до Німеччини на вимогу місцевої прокуратури. Захист подав апеляцію до Верховного суду, який повинен винести рішення протягом місяця.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна непричетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.