Парламент Естонії не підтримав пропозицію закрити кордон з Росією

Парламент Естонії (Рійгікогу) напередодні не підтримав пропозицію опозиційної партії Isamaa про закриття тимчасової контрольної лінії на кордоні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Згідно з ініціативою, парламент мав направити уряду пропозицію про закриття кордону, але законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 були проти.

За повідомленням Isamaa, ініціатива пов'язана із загостренням безпекової ситуації.

"Цієї весни, після актів саботажу у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію до Рійгікогу надіслати уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою та Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", – раніше заявив лідер партії Урмас Рейнсалу.

Урмас Рейнсалу у вересні заявив, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами показує, чому необхідно закрити східний кордон Естонії.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.