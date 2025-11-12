Парламент Эстонии не поддержал предложение закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии (Рийгикогу) накануне не поддержал предложение оппозиционной партии Isamaa о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Согласно инициативе, парламент должен был направить правительству предложение о закрытии границы, но законопроект поддержали лишь 20 народных избранников, тогда как 47 были против.

По сообщению Isamaa, инициатива связана с обострением ситуации с безопасностью.

"Этой весной, после актов саботажа в Финском заливе, фракция Isamaa внесла предложение в Рийгикогу направить правительству инициативу о закрытии временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа в парламенте нам не известны", – ранее заявил лидер партии Урмас Рейнсалу.

Урмас Рейнсалу в сентябре заявил, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями показывает, почему необходимо закрыть восточную границу Эстонии.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.